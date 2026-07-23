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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

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Ewakuacja metra. Ukrainiec za swój wybryk zostanie wydalony z Polski

Mężczyzna, który sparaliżował ruch metra w centrum Warszawy, wkrótce opuści Polskę. Komendant Straży Granicznej zdecydował o jego wydaleniu z kraju. Chodzi o 38-letniego obywatela Ukrainy, który w poniedziałek na stacji Centrum wrzucił plecak na tory, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

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Metro w Warszawie
Metro w Warszawie · fot. ilustracyjne - Steven1991 via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

O sprawie i jej finale poinformowało RMF FM. Incydent wywołał natychmiastową reakcję służb i poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Konieczna była ewakuacja kilkuset pasażerów, a ruch pociągów został czasowo wstrzymany. Sytuacja została opanowana, jednak skutki zdarzenia odczuli podróżni w całym mieście.

Śledczy ustalili, że działanie mężczyzny nie było inspirowane przez osoby trzecie ani nie miało charakteru terrorystycznego. Zdarzenie zakwalifikowano jako wybryk chuligański. Policja potraktowała sprawę jako wykroczenie, po czym 38-latek został przekazany Straży Granicznej.

Decyzja o wydaleniu oznacza, że mężczyzna zostanie przetransportowany pod eskortą funkcjonariuszy do przejścia granicznego i przekazany stronie ukraińskiej. Otrzymał on również zakaz wjazdu nie tylko do Polski, ale i do całej strefy Schengen na okres 10 lat.

Źródło: dam/rmf24.pl

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