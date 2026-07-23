Przed podjęciem decyzji prawniczka zwróciła się do senatorów, podkreślając znaczenie konstytucji jako fundamentu ochrony praw obywatelskich. Jak zaznaczyła, urząd RPO powinien być miejscem dialogu i przestrzenią, w której każdy obywatel – niezależnie od poglądów politycznych – może liczyć na wsparcie. Zapewniała, że jej działania będą oparte na obronie wartości konstytucyjnych, a nie interesów konkretnych środowisk.

W trakcie dyskusji pojawiły się jednak pytania dotyczące jej wcześniejszej aktywności publicznej. Senator Anna Bogucka z PiS zwróciła uwagę na zaangażowanie Gregorczyk-Abram po jednej stronie sporu politycznego i zapytała, czy będzie w stanie zdobyć zaufanie wszystkich obywateli. Kandydatka odpowiedziała, że jej działania wynikały... z obrony zasad konstytucyjnych, a ich polityczna interpretacja to efekt rosnącej polaryzacji życia publicznego.

Nowa RPO urodziła się w 1982 roku i jest absolwentką prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzyła inicjatywy takie jak Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości oraz działa w stowarzyszeniu im. prof. Zbigniewa Hołdy. Co więcej, w maju ubiegłego roku stanęła na czele komisji skierowanej przeciwko PiS, która miała wyjaśnić mechanizmy rzekomych represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach od 2015 do 2023.