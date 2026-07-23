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Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego 23 lipca 2026

Polityka

Gregorczyk-Abram powołana na Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat zdecydował o powołaniu nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. W środowym głosowaniu większość izby poparła kandydaturę adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram, która po pięciu latach zastąpi na tym stanowisku prof. Marcina Wiącka. Za jej wyborem opowiedziało się 59 senatorów, przeciw było 25, nikt nie wstrzymał się od głosu.

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Sylwia Gregorczyk-Abram
Sylwia Gregorczyk-Abram · fot. Ralf Lotys (Sicherlich) via Wikipedia, CC BY 4.0

Przed podjęciem decyzji prawniczka zwróciła się do senatorów, podkreślając znaczenie konstytucji jako fundamentu ochrony praw obywatelskich. Jak zaznaczyła, urząd RPO powinien być miejscem dialogu i przestrzenią, w której każdy obywatel – niezależnie od poglądów politycznych – może liczyć na wsparcie. Zapewniała, że jej działania będą oparte na obronie wartości konstytucyjnych, a nie interesów konkretnych środowisk.

W trakcie dyskusji pojawiły się jednak pytania dotyczące jej wcześniejszej aktywności publicznej. Senator Anna Bogucka z PiS zwróciła uwagę na zaangażowanie Gregorczyk-Abram po jednej stronie sporu politycznego i zapytała, czy będzie w stanie zdobyć zaufanie wszystkich obywateli. Kandydatka odpowiedziała, że jej działania wynikały... z obrony zasad konstytucyjnych, a ich polityczna interpretacja to efekt rosnącej polaryzacji życia publicznego.

Nowa RPO urodziła się w 1982 roku i jest absolwentką prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzyła inicjatywy takie jak Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości oraz działa w stowarzyszeniu im. prof. Zbigniewa Hołdy. Co więcej, w maju ubiegłego roku stanęła na czele komisji skierowanej przeciwko PiS, która miała wyjaśnić mechanizmy rzekomych represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach od 2015 do 2023.

Źródło: dam/PAP,wpolityce.pl

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