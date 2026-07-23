Mazurek zapewniał, że nie jest to informacja, ale pewna. Z Boguckim miał rozmawiać w tej sprawie sam Jarosław Kaczyński, a zgodzić się na ten ruch także prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik PiS Rafał Bochenek we wpisie na x.com zapewniał, że nic się nie zmienia i kandydatem na premiera jest wiceprezes ugrupowania, prof. Przemysław Czarnek. Mazurka „zachęcił”, aby ten „w swojej działalności opierał się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi”.

„Nie zazdroszczę Panu. Pan wie i ja wiem, że Pan to musi pisać 🙂 No chyba, że Pana nie wtajemniczają co skądinąd też jest prawdą” – zripostował Robert Mazurek.

Ostatecznie głos zabrał również sam Zbigniew Bogucki, który w rozmowie na antenie Polsat News stwierdził:

„Ja dzisiaj i w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego”.

Dalej zapewnił, że kandydatem PiS na premiera jest prof. Czarnek i w tej sprawie nic nie uległo zmianie.