Dworczyk: nasze zadanie to odsunąć Tuska od władzy

Dworczyk był dzisiaj gościem Polskiego Radia 24. Podczas gdy PiS-em trzęsie wewnętrzny spór o działalność Mateusza Morawieckiego i jego Stowarzyszenia „Rozwój Plus”, Dworczyk – który współpracuje z byłym premierem – usłyszał pytanie o swoją przyszłość w szeregach PiS.

Polityk powiedział, że Stowarzyszenie cały czasie wzmacnia, ale podkreślił zarazem, że jest członkiem PiS-u od 24 lat i ma nadzieję, że tak pozostanie.

Na pytanie, czy otrzymał „lojalkę do podpisania” odpowiedział, że faktycznie władze PiS przesłały mu formularz oświadczenia.

„Tak jak każdy parlamentarzysta otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania, pan to nazwał lojalką, ja przyznam się, że nie wiem, jak to nazwać, ale to jakąś taką deklaracją można by nazwać” – powiedział.

„Nie zamierzam podpisywać tej deklaracji” – dodał.

Dworczyk stwierdził także, że nie spodziewa się wykluczenia z partii. Całe środowisko PiS powinno zaś skoncentrować się na najważniejszych celach politycznych. „Powinniśmy skupić się na tym, żeby jak najszybciej odsunąć obecny fatalny rząd od sterów państwa, a nie zajmować się żadnymi innymi rzeczami” – podkreślił.

Polityk zdementował także pogłoski odnośnie do zastąpienia Przemysława Czarnka kandydaturą Tobiasza Bocheńskiego.

„Nie mam takiej wiedzy, naszym kandydatem jest Przemek Czarnek, wspieramy go od samego początku” – stwierdził.