Błaszczak: Do czwartku jest czas na refleksję

Jak już informowaliśmy, uchwałę w tej kwestii kierownictwo PiS podjęło w minioną środę, 15 lipca. Działacze zostali zobowiązani do wystąpienia ze wspomnianych stowarzyszeń. W tej sprawie apelował do polityków prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, o czym informowaliśmy tutaj:

Sprawę skomentował również Mariusz Błaszczak. Były szer resortu obrony w rozmowie na antenie Telewizji Republika podkreślił, że:

„Do czwartku jest czas na refleksję dla naszych parlamentarzystów”.

Dodał przy tym, że nie może być:

„[…] dwóch kandydatów na premiera, kandydatem na urząd premiera jest pan prof. Czarnek. Nie można prowadzić równoległych działań skoncentrowanych na innym kandydacie”.

Jednocześnie zaznaczył, że kluczowe jest też, aby zrobić wszystko, żeby Prawu i Sprawiedliwości nie odebrano pieniędzy, co raz miało już miejsce. Wtedy – dodał Błaszczak – udało się obronić właśnie dzięki jedności, a wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki.