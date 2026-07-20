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Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego 20 lipca 2026

Prawo i Sprawiedliwość

Błaszczak: Do czwartku jest czas na refleksję

Trwa spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie dało politykom czas na decyzję w sprawie rezygnacji ze stowarzyszeń o charakterze politycznym do czwartku 23 lipca, o czym jasno przypomniał szef klubu parlamentarnego PiS.

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Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek
Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek · fot. Fot. PiS via Flickr.com

Jak już informowaliśmy, uchwałę w tej kwestii kierownictwo PiS podjęło w minioną środę, 15 lipca. Działacze zostali zobowiązani do wystąpienia ze wspomnianych stowarzyszeń. W tej sprawie apelował do polityków prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, o czym informowaliśmy tutaj:

Sprawę skomentował również Mariusz Błaszczak. Były szer resortu obrony w rozmowie na antenie Telewizji Republika podkreślił, że:

„Do czwartku jest czas na refleksję dla naszych parlamentarzystów”.

Dodał przy tym, że nie może być:

„[…] dwóch kandydatów na premiera, kandydatem na urząd premiera jest pan prof. Czarnek. Nie można prowadzić równoległych działań skoncentrowanych na innym kandydacie”.

Jednocześnie zaznaczył, że kluczowe jest też, aby zrobić wszystko, żeby Prawu i Sprawiedliwości nie odebrano pieniędzy, co raz miało już miejsce. Wtedy – dodał Błaszczak – udało się obronić właśnie dzięki jedności, a wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. 

Źródło: dam/niezalezna.pl,TV Republika

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