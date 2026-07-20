„Usha i dziecko są szczęśliwi i zdrowi”

– Z radością informujemy, że dziś rano urodził się nasz synek, Alec Neel Vance – przekazał wiceprezydent w mediach społecznościowych. Dodał, że „Usha i dziecko są szczęśliwi i zdrowi”, a ich starsze dzieci są „przeszczęśliwe, że mogą poznać młodszego brata”. Rodzice podziękowali personelowi szpitala Waltera Reeda oraz zespołowi medycznemu Białego Domu.

Alec dołączył do dziewięcioletniego Ewana, sześcioletniego Viveka i czteroletniej Mirabel. Vance’owie poznali się podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Yale, a pobrali się w 2014 roku.

Narodziny mają także wymiar historyczny. Poprzednim urzędującym wiceprezydentem, któremu urodziło się dziecko, był Schuyler Colfax. W 1870 roku jego żona Ellen wydała na świat syna, Schuylera Colfaxa III.

Powiększenie rodziny koresponduje z publicznymi wypowiedziami J.D. Vance’a na temat kryzysu demograficznego. – Chcę, aby w Stanach Zjednoczonych rodziło się więcej dzieci – mówił podczas waszyngtońskiego Marszu dla Życia w 2025 roku.