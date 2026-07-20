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Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego 20 lipca 2026

USA

Historyczne narodziny w Białym Domu. Rodzina Vance’ów powitała czwarte dziecko

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i jego żona Usha ogłosili narodziny czwartego dziecka. Alec Neel Vance przyszedł na świat w niedzielę w Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda w Bethesda. Jest pierwszym dzieckiem, które urodziło się urzędującemu wiceprezydentowi USA od 156 lat.

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JD Vance z żoną
JD Vance z żoną · fot. Screenshot - YouTube/ABC7

„Usha i dziecko są szczęśliwi i zdrowi”

– Z radością informujemy, że dziś rano urodził się nasz synek, Alec Neel Vance – przekazał wiceprezydent w mediach społecznościowych. Dodał, że „Usha i dziecko są szczęśliwi i zdrowi”, a ich starsze dzieci są „przeszczęśliwe, że mogą poznać młodszego brata”. Rodzice podziękowali personelowi szpitala Waltera Reeda oraz zespołowi medycznemu Białego Domu.

Alec dołączył do dziewięcioletniego Ewana, sześcioletniego Viveka i czteroletniej Mirabel. Vance’owie poznali się podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Yale, a pobrali się w 2014 roku.

Narodziny mają także wymiar historyczny. Poprzednim urzędującym wiceprezydentem, któremu urodziło się dziecko, był Schuyler Colfax. W 1870 roku jego żona Ellen wydała na świat syna, Schuylera Colfaxa III.

Powiększenie rodziny koresponduje z publicznymi wypowiedziami J.D. Vance’a na temat kryzysu demograficznego. – Chcę, aby w Stanach Zjednoczonych rodziło się więcej dzieci – mówił podczas waszyngtońskiego Marszu dla Życia w 2025 roku.

Źródło: mp/Reuters, Associated Press, CBS News, Fronda.pl

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