„Nie byliśmy wystarczająco dobrzy”

W pierwszym przemówieniu przed siedzibą premiera Burnham przyznał, że Brytyjczycy są rozczarowani dotychczasową polityką.

– Słyszę was. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy i musimy być lepsi. Będziemy – zapewnił nowy szef rządu, cytowany przez Reutersa.

Burnham zapowiedział przygotowanie jeszcze w tym roku dziesięcioletniego planu przebudowy kraju. Jego program ma obejmować zwiększenie publicznej kontroli nad kluczowymi usługami, takimi jak energetyka, transport i dostawy wody, odbudowę przemysłu oraz przeniesienie części władzy z Londynu do regionów.

Nowy premier obiecał także szybkie działania łagodzące kryzys kosztów życia. Pierwsze propozycje wraz ze sposobem ich finansowania mają zostać przedstawione już we wtorek. Jednym z pierwszych poleceń Burnhama było również rozpoczęcie prac nad planem likwidacji zjawiska bezdomności ulicznej.

Burnham kierował aglomeracją Manchesteru od 2017 roku, a wcześniej był posłem oraz ministrem zdrowia i kultury w rządzie Gordona Browna. W czerwcu powrócił do Izby Gmin, wygrywając wybory uzupełniające w okręgu Makerfield. 17 lipca został wybrany liderem Partii Pracy.

Keir Starmer ustąpił po dwóch latach sprawowania urzędu, w następstwie pogarszających się notowań i rosnącego niezadowolenia wewnątrz Partii Pracy. Nowy premier rozpoczął już kompletowanie składu swojego gabinetu.