We wpisie na x.com prezes ugrupowania pisze:
„Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?”.
Podkreśla, że w partii:
„[…] są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia”.
Jarosław Kaczyński zaznacza, że:
„Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę”.
Na koniec zaznaczył, że reguły i decyzje uchwalone przez Prezydium Komitetu Politycznego 15 lipca obowiązują, jednak nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru.
„Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni” – kończy swój wpis prezes Prawa i Sprawiedliwości.
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