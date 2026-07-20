We wpisie na x.com prezes ugrupowania pisze:

„Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?”.

Podkreśla, że w partii:

„[…] są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia”.

Jarosław Kaczyński zaznacza, że:

„Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę”.

Na koniec zaznaczył, że reguły i decyzje uchwalone przez Prezydium Komitetu Politycznego 15 lipca obowiązują, jednak nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru.

„Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni” – kończy swój wpis prezes Prawa i Sprawiedliwości.