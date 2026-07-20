Dzień: poniedziałek, 20 lipca 2026 Imieniny: Czesława, Hieronima, Małgorzaty Liturgia: Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego 20 lipca 2026

Polityka

„Polacy nam nie wybaczą”. Jarosław Kaczyński opublikował mocny wpis

„Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody” – pisze Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sporów mających miejsce wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

1 min czytania
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński · fot. Fot. gov.pl via Wikipedia, CC BY 3.0 pl

We wpisie na x.com prezes ugrupowania pisze:

„Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?”.

Podkreśla, że w partii:

„[…] są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia”.

Jarosław Kaczyński zaznacza, że:

„Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę”.

Na koniec zaznaczył, że reguły i decyzje uchwalone przez Prezydium Komitetu Politycznego 15 lipca obowiązują, jednak nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru.

„Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni” – kończy swój wpis prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: dam/x.com

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej