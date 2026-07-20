Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, spór wewnątrz PiS oraz potencjalny rozłam w tej partii to zły scenariusz dla każdej ze stron. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dwa warianty – jeden z PiS jako całością oraz drugi z PiS i osobno stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus”.

Jeśli PiS zachowa jedność to wówczas ugrupowanie to może liczyć na 25,41 proc. poparcia. Z kolei gdyby Mateusz Morawiecki opuścił szeregi Prawa i Sprawiedliwości to wówczas jego byłe w takim wariancie ugrupowanie może liczyć na 23,8 proc. poparcia. Sam Morawiecki, wraz ze swoim ugrupowaniem, uzyskałby 2,33 proc. poparcia i tym samym znalazłby się poza Sejmem.

Badanie wskazuje ponadto, że zdecydowana większość potencjalnych wyborców Morawieckiego to dawni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem opuszczenie PiS przez Morawieckiego nie przysporzyłoby mu nowych wyborców, za to odjęłoby PiS-owi kilka cennych punktów procentowych.

„Widać, że Mateusz Morawiecki i jego ewentualna przyszła partia mogą stać się zagrożeniem dla PiS. Na naszych oczach rozgrywa się dramat PiS i Kaczyńskiego. Partia chce się rozwijać, iść do przodu, ale jest trzymana przez wodza Kaczyńskiego i to jest problem. PiS traci na rozłamie” – powiedział politolog Kazimierz Kik w rozmowie z Super Expressem.