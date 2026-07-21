Dzień: wtorek, 21 lipca 2026 Imieniny: Daniela, Wawrzyńca, Andrzeja Liturgia: Wtorek XVI tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XVI tygodnia okresu zwykłego 21 lipca 2026

Uwaga

Przejęcie Warner Bros wstrzymane! Co dalej z TVN?

Federalny sąd w Oakland zdecydował o wstrzymaniu przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Jak podała agencja Reutera, decyzja ma charakter tymczasowy i jest efektem pozwu złożonego 13 lipca przez koalicję 12 stanowych prokuratorów generalnych pod przewodnictwem Kalifornii.

1 min czytania
Siedziba TVN
Siedziba TVN · fot. Fot. Adrian Grycuk via Wikipedia, CC BY 3.0 pl

Zdaniem wnioskodawców dopuszczenie do finalizacji transakcji mogłoby wywołać nieodwracalne skutki dla rynku medialnego. W pozwie wskazano, że powstanie jednego z największych graczy w branży zwiększyłoby ryzyko podwyżek cen w sektorze filmowym i telewizyjnym oraz ograniczenia konkurencji. Prokuratorzy argumentują też, że po połączeniu firm mogłoby dojść do redukcji zatrudnienia i wymiany poufnych danych między podmiotami, co byłoby trudne do odwrócenia.

Planowana fuzja to element strategii Davida Ellisona, który chce zbudować silnego konkurenta dla gigantów streamingu, takich jak Netflix czy Disney. Paramount odpiera zarzuty, twierdząc, że skarga wypacza zasady prawa antymonopolowego, a opóźnienie transakcji uderzy przede wszystkim w pracowników branży rozrywkowej.

W sprawę zaangażował się także związek scenarzystów Writers Guild of America, który w ubiegłym tygodniu złożył osobny pozew. Według organizacji połączenie firm może pogorszyć sytuację twórców w USA. Paramount zapewnia jednak, że po fuzji zwiększy produkcję i utrzyma współpracę z niezależnymi producentami.

Transakcja, wyceniana na około 110 mld dolarów, obejmuje nie tylko studia filmowe, ale także platformy streamingowe i kanały telewizyjne, w tym CBS, CNN oraz polski TVN. Zgoda akcjonariuszy WBD została już wydana w kwietniu, a amerykański resort sprawiedliwości zatwierdził umowę w czerwcu.

Źródło: dam/PAP

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej