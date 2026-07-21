Incydent wydarzył się 15 maja 2025 roku, tuż po spotkaniu z mieszkańcami. Nawrocki opowiadał później, że położył się na tylnym siedzeniu kampanijnego busa i stracił świadomość. – A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut – relacjonował w wywiadzie-rzece z prof. Andrzejem Nowakiem.

„Kategorycznie odmówił” wyjazdu na SOR

Radziwon przekazał „Rzeczpospolitej”, że członkowie ochrony usłyszeli o utracie motoryki, konwulsjach i nagłych wymiotach. Kiedy dotarli do pojazdu, Nawrocki był już przytomny, odpowiadał na pytania i odzyskał świadomość.

– Kilkukrotnie nalegaliśmy, żeby pojechać do szpitala na płukanie żołądka, ale Karol Nawrocki kategorycznie odmówił – powiedział były szef ochrony. Zastrzegł, że nie jest lekarzem, ale gwałtowność objawów uznał za nienaturalną i wymagającą natychmiastowej reakcji.

O zdarzeniu nie poinformowano wówczas policji ani innych służb. Według Radziwona decyzję podjął świadomy kandydat, a jego stan został oceniony jako opanowany. Ochrona miała jednak przygotowaną trasę do najbliższego SOR-u i zapowiadała natychmiastowy transport, gdyby Nawrocki ponownie stracił przytomność.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające. Śledczy analizują, czy gwałtowne pogorszenie zdrowia przyszłego prezydenta mogło nastąpić po podaniu mu substancji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Na obecnym etapie nie stwierdzono jednak, że doszło do celowego zatrucia ani popełnienia przestępstwa.