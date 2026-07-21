„Takie oświadczenie złożył wczoraj, występując automatycznie ze stowarzyszenia” – poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek w Radiu RMF24. Dodał, że podobną deklarację podpisała Anita Czerwińska, która wprawdzie nie należała formalnie do „Rozwoju Plus”, ale wcześniej poparła list środowiska Morawieckiego skierowany do prezesa PiS.
Ultimatum pozostaje w mocy
Obajtek należał do najbardziej rozpoznawalnych polityków wspierających projekt byłego premiera. W kwietniu znalazł się wśród kilkudziesięciu parlamentarzystów związanych z nowym stowarzyszeniem, a jeszcze 17 lipca podpisał list do Kaczyńskiego, w którym jego autorzy zapewniali, że chcą zachować jedność partii i odzyskać wyborców utraconych przez PiS.
Teraz były prezes Orlenu wybrał pozostanie w strukturach partyjnych. Bochenek podkreślił, że według władz ugrupowania „jedność jest przy Jarosławie Kaczyńskim”, natomiast działalność polityczna prowadzona obok PiS ma charakter rozłamowy. Rzecznik postawił sprawę jednoznacznie: „Stowarzyszenie albo partia”.
Uchwała Prezydium Komitetu Politycznego PiS zobowiązuje członków partii do opuszczenia stowarzyszeń uznanych za prowadzące działalność polityczną. Termin na złożenie oświadczeń upływa w czwartek 23 lipca. Brak deklaracji może oznaczać uruchomienie procedury wykluczenia z partii.
Kolejne spotkanie Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim nie zostało dotychczas wpisane do kalendarza prezesa PiS. Po upływie czwartkowego terminu Komitet Polityczny partii ma zatwierdzić decyzje dotyczące dalszego członkostwa parlamentarzystów, którzy odmówią opuszczenia stowarzyszenia.
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