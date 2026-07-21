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Wtorek XVI tygodnia okresu zwykłego 21 lipca 2026

Uwaga

Podejrzana fala wokół InPostu. Raport wskazuje na test operacji wpływu

Wokół aplikacji InPost i wprowadzonego do niej asystenta zakupowego Von Halsky mogła zostać przeprowadzona niewielka, skoordynowana akcja mająca wpłynąć na opinie użytkowników. Tak wynika z analizy firmy Res Futura, która zbadała internetową dyskusję prowadzoną od 21 czerwca do 20 lipca 2026 roku. Autorzy raportu mówią o możliwej „niskowolumenowej, skoordynowanej operacji wpływu o charakterze testowym”.

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inPost
inPost · fot. Screenshot - YouTube/InPost – Paczkomat, Kurier

W badanym okresie zarejestrowano 1798 wzmianek dotyczących aplikacji i jej nowej funkcji, z czego 1047 stanowiły wypowiedzi użytkowników. Analitycy zwrócili uwagę na powtarzające się schematy argumentacji, publikowanie niemal identycznych komentarzy przez różne konta, zbieżne godziny aktywności oraz nagłe nagromadzenie najniższych ocen w sklepie App Store.

Powtarzalne wpisy i fala najniższych ocen

Według Res Futura analizowana aktywność nie miała rozmiarów typowych dla dużej kampanii dezinformacyjnej. Mogła być raczej próbą sprawdzenia, które zarzuty najlepiej trafiają do odbiorców i jak szybko można je rozpowszechnić przed ewentualnym uruchomieniem działań na większą skalę. Organiczna dyskusja o Von Halskym pozostawała natomiast przeważnie neutralna lub pozytywna, a krytyczne wypowiedzi stanowiły mniejszość.

Analitycy zastrzegają jednak, że ich wnioski są jedynie „hipotezą roboczą”. Nie udało się wskazać organizatora akcji, jej zleceniodawcy ani konkretnego celu. Samo podobieństwo wpisów i zbieżność czasu publikacji nie wystarczają więc, aby przesądzić, że InPost rzeczywiście został zaatakowany przez konkurencję, zagraniczny podmiot lub zorganizowaną grupę kont.

Nowa usługa ma duże znaczenie dla strategii firmy. InPost ogłosił 16 czerwca, że Von Halsky będzie stopniowo udostępniany 17 milionom użytkowników aplikacji. Asystent wykorzystuje sztuczną inteligencję do przeszukiwania ofert sklepów partnerskich, porównywania produktów oraz prowadzenia klienta od wyszukiwania towaru aż do płatności i dostawy. Rafał Brzoska przekonywał podczas premiery, że firma „otwiera nową erę inteligentnych i intuicyjnych zakupów online”.

Nie oznacza to jednak, że każda negatywna opinia musi być elementem manipulacji. Niezależny serwis Cashless, po przetestowaniu kilku produktów, wskazał, że ceny proponowane przez asystenta bywały wyższe niż na Allegro, a części poszukiwanych ofert w ogóle nie znaleziono. Krytyka funkcjonalności może więc mieć także autentyczne, konsumenckie podstawy.

Res Futura rekomenduje dalsze badanie powiązań między aktywnymi kontami oraz stałe monitorowanie podobnych fal komentarzy. Dopiero analiza sieciowa mogłaby odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do zaplanowanego uderzenia w polską firmę, czy jedynie do nałożenia się skoordynowanych wpisów i rzeczywistych zastrzeżeń użytkowników.

Źródło: mp/Res Futura, InPost, DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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