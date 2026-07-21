Nietrzeźwi i agresywni pasażerowie na lotnisku Kraków-Balice

Zdarzenia dotyczyły niewykonywania poleceń załogi statku powietrznego, nieodpowiedzialnego zgłoszenia o posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów oraz agresywnego zachowania pod wpływem alkoholu.

Do pierwszej interwencji doszło po przylocie rejsowego samolotu ze Szwajcarii. Kapitan statku powietrznego zwrócił się o wsparcie funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec pasażera, który podczas lotu nie wykonywał poleceń załogi i zachowywał się wulgarnie. Po wylądowaniu mężczyzna opuścił pokład w asyście funkcjonariuszy i został ukarany mandatem karnym. W trakcie czynności nie zachodziła konieczność zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

Kolejna interwencja miała miejsce podczas kontroli bezpieczeństwa przed rejsem do Dubaju. Obywatel Polski poinformował pracowników lotniska, że w swoim bagażu posiada bombę oraz noże. Po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli z wykorzystaniem urządzeń rentgenowskich oraz sprawdzeniu bagażu nie ujawniono żadnych przedmiotów zabronionych. Mężczyzna przyznał, że jego wypowiedź miała charakter żartu. W związku z naruszeniem art. 210 ust. 1 pkt 5a Ustawy Prawo lotnicze, został ukarany mandatem karnym.

Trzecia interwencja dotyczyła pasażera przylatującego z Bułgarii. Mężczyzna, znajdował się pod wpływem alkoholu, nie wykonywał poleceń załogi, zachowywał się wulgarnie oraz próbował wejść do kabiny pilotów. Po przylocie funkcjonariusze Straży Granicznej wyprowadzili go z pokładu statku powietrznego. Z uwagi na agresywne zachowanie oraz niestosowanie się do wydawanych poleceń zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Następnie został przekazany Policji, który po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości przewiózł go do izby wytrzeźwień.