Jak wynika z ustaleń śledczych, trzon grupy tworzyli członkowie jednej rodziny. Na jej czele w Polsce miał stać mężczyzna odbywający karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa. Mimo pobytu w zakładzie karnym, według śledczych nadal kierował działalnością przestępczą, nadzorując dystrybucję narkotyków w Polsce.

Istotną rolę w funkcjonowaniu grupy mieli odgrywać również jego najbliżsi. Żona podejrzanego usłyszała zarzuty dotyczące prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, natomiast inny członek rodziny miał odpowiadać za organizowanie odbiorców i koordynowanie dalszej sprzedaży środków odurzających.

Śledczy ustalili, że narkotyki były regularnie transportowane z Hiszpanii do Polski, skąd trafiały głównie na teren województw śląskiego i małopolskiego. Następnie były rozprowadzane wśród kolejnych odbiorców.

Według ustaleń śledztwa za organizację dostaw narkotyków z terytorium Hiszpanii odpowiadał mężczyzna stale przebywający w tym kraju. To on miał koordynować przygotowanie transportów, które następnie trafiały do innych członków grupy w Polsce, którzy odpowiadali za ich odbiór i dalszą dystrybucję.

Podczas przeszukań mieszkań, innych wytypowanych obiektów oraz pojazdów funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości mefedronu, MDMA, kokainy, marihuany, LSD i haszyszu. Policjanci znaleźli także broń palną z amunicją, elektroniczne wagi, woreczki strunowe, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące stanowić materiał dowodowy.

Zabezpieczone substancje zostaną poddane badaniom laboratoryjnym, a urządzenia elektroniczne szczegółowej analizie kryminalistycznej i informatycznej.

Wśród zatrzymanych znalazło się 11 obywateli Polski w wieku od 27 do 53 lat. Dodatkowo do prokuratury doprowadzono osadzonego w zakładzie karnym domniemanego lidera grupy. Łącznie zarzuty przedstawiono 12 osobom. Obejmują one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał również zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie zastosował wobec dziewięciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań i przedstawienia następnych zarzutów, badając zarówno skalę przemytu, jak i powiązania osób zaangażowanych w działalność grupy.