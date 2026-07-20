Prof. Jabłoński: Morawiecki może odejść, ale nie do Tuska

„Coraz mniej obie strony mają do siebie zaufania”

Prof. Jabłoński ocenił w rozmowie z portalem Tysol.pl, że podejrzenia o przygotowywanie przez Morawieckiego koalicji z Donaldem Tuskiem są „za daleko idącym oskarżeniem”. Socjolog zwrócił uwagę, że były premier postrzega politykę przede wszystkim przez pryzmat gospodarki i finansów, podczas gdy w PiS silniej akcentowane są kwestie ideowe i światopoglądowe.

– Nie sądzę, żeby teraz, widząc, jak wygląda właściwie dewastowanie gospodarki polskiej, a zwłaszcza finansów przez rząd Tuska, miał z nim jakieś wspólne cele realizować – powiedział Jabłoński. Współpracę Morawieckiego z obecnym premierem określił jako „trudną, a wręcz chyba niemożliwą”.

Ekspert nie wyklucza jednak odejścia byłego premiera z PiS. – Mam wrażenie, że coraz mniej chyba obie strony mają do siebie zaufania – stwierdził. Jak dodał, każdy gest dobrej woli jest obecnie interpretowany jako próba osłabienia konkurencyjnego środowiska, co może ułatwić zarówno decyzję Morawieckiego o odejściu, jak i zgodę Jarosława Kaczyńskiego na wykluczenie jego zwolenników.

Morawiecki nie ustępuje, kierownictwo wyznaczyło termin

Uchwała władz PiS zobowiązuje członków partii do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Parlamentarzyści mają czas na złożenie deklaracji do 23 lipca. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że wobec osób, które odmówią, może zostać wszczęta procedura wykluczenia z partii. Według informacji PAP „Rozwój Plus” skupia około 39–45 parlamentarzystów.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim nie doprowadziło do porozumienia. Bochenek przekazał, że była to „spokojna rozmowa”, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia zasadniczego sporu, a uchwała kierownictwa nadal obowiązuje.

Morawiecki deklaruje jednocześnie, że nie chce opuszczać PiS ani likwidować stowarzyszenia. – Chcę pozostać w PiS, chcę rozwijać Rozwój Plus. Chcę wygranej ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem – napisał były premier. Zapowiedział dalszą pracę nad programem i przekonywał, że wie, „jak pokonać Platformę Obywatelską”.

Być może już najbliższe dni pokażą, czy ultimatum zakończy działalność „Rozwoju Plus”, czy stanie się początkiem najpoważniejszego rozłamu w PiS od utraty władzy.