Prezydent samotnym liderem rankingu

CBOS określa Nawrockiego mianem „niekwestionowanego” lidera zestawienia. Nieufność wobec prezydenta deklaruje 33 proc. respondentów, natomiast 9 proc. pozostaje wobec niego obojętnych. To drugi miesiąc z rzędu, w którym jego pozycja wyraźnie się poprawia – w czerwcu ufało mu 53 proc. badanych.

Drugie miejsce zajęli ex aequo wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski, którym ufa po 41 proc. ankietowanych. Tuż za nimi uplasował się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z wynikiem 38 proc. CBOS zwrócił uwagę, że Bosak zachowuje przewagę zaufania nad nieufnością, wynoszącą odpowiednio 38 i 31 proc.

Tusk i Trzaskowski z największymi stratami

Najpoważniejszy spadek zanotowali Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Premierowi ufa obecnie 32 proc. Polaków – o 6 punktów procentowych mniej niż w czerwcu. Nieufność wobec szefa rządu wzrosła natomiast o 5 punktów, do 53 proc.

Także Trzaskowski stracił 6 punktów zaufania. Pozytywnie ocenia go 34 proc. respondentów, podczas gdy 48 proc. deklaruje nieufność. Według CBOS pogorszenie wyników obu polityków może mieć związek z kontrowersjami wokół Warszawskiego Szpitala Południowego. Jest to jednak ocena ośrodka badawczego, a nie potwierdzony związek przyczynowy.

Wśród polityków opozycji Adrianowi Zandbergowi i Sławomirowi Mentzenowi ufa po 32 proc. badanych. Mateusz Morawiecki uzyskał 29 proc. deklaracji zaufania, a Jarosław Kaczyński – 27 proc. Prezes PiS pozostaje zarazem politykiem budzącym największą nieufność – wskazało ją 54 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 roku na reprezentatywnej, imiennej próbie 938 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanych z rejestru PESEL.