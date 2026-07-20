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Wtorek XVI tygodnia okresu zwykłego 21 lipca 2026

Izrael i Żydzi

Izraelscy osadnicy podpalili meczet

Jak podają media palestyńskie, żydowscy osadnicy w Zachodnim Brzegu podpalili meczet w wiosce At-Tuwani. Wcześniej Żydzi postępowali w ten sposób w odniesieniu do wiosek chrześcijańskich.

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Meczet w Gazie zniszczony w trakcie wojny w 2009 roku. Zdjęcie ilustracyjne: ISM Palestine via wikimedia CC 2.0
Meczet w Gazie zniszczony w trakcie wojny w 2009 roku. Zdjęcie ilustracyjne: ISM Palestine via wikimedia CC 2.0

Trwa śledztwo w związku z pożarem meczetu w wiosce At-Tuwani. Jak donoszą lokalne media palestyńskie, pożar w świątyni wybuchł 18 lipca, a o jego dokonanie podejrzewani są żydowscy osadnicy, którzy mieli także namalować na ścianie budynku gwiazdę Dawida. 

Palestyńska agencja informacyjna Wafa poinformowała, że podpalono również dwa domy. Na stronie internetowej agencji zamieszczono również zdjęcia rozbitego samochodu i opalonego ogniem wejścia do meczetu.

Akty przemocy wobec lokalnej ludności ze strony izraelskich osadników trwają od lat – przypomniały media palestyńskie. Ostatnio zaobserwować można nasilenie tego rodzaju zachowań. 

Źródło: KAI

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