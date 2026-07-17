W obszernej rozmowie z Joe Roganem wiceprezydent USA oskarżył rząd Izraela o finansowanie skoordynowanej akcji, której celem było zniszczenia porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Przywołał reportaż „Time”, w którym opisano sprawę opłacania przez izraelski rząd konserwatywnych influencerów w USA. Stwierdził, że wie „bez cienia wątpliwości”, iż w ten sposób Izraelczycy próbowali korumpować Amerykanów. Wskazał też, że z uwagi na fakt, iż był zaangażowany w negocjacje z Iranem, był w ramach tej kampanii oczerniany.

W ocenie J.D. Vance’a, przeciwnicy porozumienia USA z Iranem chcą, by kraj ten stał się drugą Libią, co wywołałoby kryzys uchodźczy i wzrost zagrożeń związanych z terroryzmem.

W podcaście wiceprezydent USA przyznał również, że wpływ Izraela na politykę Waszyngtonu jest „bardziej efektywny” niż dzieje się to w przypadku innych sojuszników. Stwierdził, że powinno się to zmienić i należy traktować ten kraj „bez specjalnych względów”.