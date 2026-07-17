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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

USA

J.D. Vance: Izrael finansował kampanię przeciw porozumieniu z Iranem

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance oskarża władze Izraela o próbę storpedowania porozumienia pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Wedle relacji polityka, Jerozolima prowadziła w tym celu „dyskretną i dobrze finansowaną kampanię”.

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Fot. screenshot: YouTube (CNN, PowerfulJRE)
Fot. screenshot: YouTube (CNN, PowerfulJRE)

W obszernej rozmowie z Joe Roganem wiceprezydent USA oskarżył rząd Izraela o finansowanie skoordynowanej akcji, której celem było zniszczenia porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Przywołał reportaż „Time”, w którym opisano sprawę opłacania przez izraelski rząd konserwatywnych influencerów w USA. Stwierdził, że wie „bez cienia wątpliwości”, iż w ten sposób Izraelczycy próbowali korumpować Amerykanów. Wskazał też, że z uwagi na fakt, iż był zaangażowany w negocjacje z Iranem, był w ramach tej kampanii oczerniany. 

W ocenie J.D. Vance’a, przeciwnicy porozumienia USA z Iranem chcą, by kraj ten stał się drugą Libią, co wywołałoby kryzys uchodźczy i wzrost zagrożeń związanych z terroryzmem. 

W podcaście wiceprezydent USA przyznał również, że wpływ Izraela na politykę Waszyngtonu jest „bardziej efektywny” niż dzieje się to w przypadku innych sojuszników. Stwierdził, że powinno się to zmienić i należy traktować ten kraj „bez specjalnych względów”. 

Źródło: PCh24.pl, Fronda.pl

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