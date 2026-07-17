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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Ukraina

Presja ma sens! Zełenski wykonuje gest wobec Polski

Po serii skandalicznych decyzji dot. kwestii Wołynia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował się na ruch, który ma wykazać dobrą wolę wobec Polski. Ukraiński przywódca zapowiedział otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Wywiadu Zagranicznego dot. ludobójstwa na Wołyniu. Ponadto Zełenski obiecuje zwiększenie ilości zgód na ekshumacje.

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Fot. Mikołaj Bujak/KPRP
Fot. Mikołaj Bujak/KPRP

 

Prezydent Ukrainy poinformował w mediach społecznościowych o odbyciu narady dot. relacji z Polską.

- „Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu”

- oświadczył.

Zapewnił też, że „zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań”.

W swoim wpisie Wołodymyr Zełenski wskazał na konieczność budowania dobrych relacji sąsiedzkich w Europie. 

- „Priorytety są oczywiste: wszyscy w Europie potrzebują dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, budowanych na wzajemnym szacunku. Polska wyraźnie wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji i jesteśmy jej za to wdzięczni”

- podkreślił.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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