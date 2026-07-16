Wczoraj Zełenski ogłosił, że ministra obrony Mychajłe Fedorowa zastąpi Ihor Kłymenko. Informacja ta sprawiła, że na ulice ukraińskich miast wyszło dziś tysiące protestujących. Biorąc pod uwagę fakt, że protestowali oni mimo rosyjskich bombardowań, skala niezadowolenia z decyzji Zełenskiego jest ogromna. Dostrzegł to sam Zełenski, który niespodziewanie ogłosił dziś, że wciąż rozważa wybór nowego ministra obrony i nie zdecydował, czy zostanie nim Kłymenko. Podkreślił, że dotychczas do parlamentu nie wpłynęły żadne oficjalne decyzje i zapowiedział, iż przyjrzy się sprawie ponownie.