Wczoraj Zełenski ogłosił, że ministra obrony Mychajłe Fedorowa zastąpi Ihor Kłymenko. Informacja ta sprawiła, że na ulice ukraińskich miast wyszło dziś tysiące protestujących. Biorąc pod uwagę fakt, że protestowali oni mimo rosyjskich bombardowań, skala niezadowolenia z decyzji Zełenskiego jest ogromna. Dostrzegł to sam Zełenski, który niespodziewanie ogłosił dziś, że wciąż rozważa wybór nowego ministra obrony i nie zdecydował, czy zostanie nim Kłymenko. Podkreślił, że dotychczas do parlamentu nie wpłynęły żadne oficjalne decyzje i zapowiedział, iż przyjrzy się sprawie ponownie.
Zełenski przestraszył się protestów. Prezydent Ukrainy zmienia zdanie ws. ministra obrony
Po masowych protestach w Kijowie i innych ukraińskich miejscowościach, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie ogłosił, że nie przekazał jeszcze do parlamentu żadnych oficjalnych propozycji dot. ministra obrony.
Redakcja Fronda.pl 1 min czytania
Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl
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