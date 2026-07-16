Dzień: piątek, 17 lipca 2026 Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny Liturgia: Piątek XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XV tygodnia okresu zwykłego 17 lipca 2026

Ukraina

Zełenski przestraszył się protestów. Prezydent Ukrainy zmienia zdanie ws. ministra obrony

Po masowych protestach w Kijowie i innych ukraińskich miejscowościach, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie ogłosił, że nie przekazał jeszcze do parlamentu żadnych oficjalnych propozycji dot. ministra obrony.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (The Daily Guardian, Zełenski Prezydent)
Fot. screenshot: YouTube (The Daily Guardian, Zełenski Prezydent)

Wczoraj Zełenski ogłosił, że ministra obrony Mychajłe Fedorowa zastąpi Ihor Kłymenko. Informacja ta sprawiła, że na ulice ukraińskich miast wyszło dziś tysiące protestujących. Biorąc pod uwagę fakt, że protestowali oni mimo rosyjskich bombardowań, skala niezadowolenia z decyzji Zełenskiego jest ogromna. Dostrzegł to sam Zełenski, który niespodziewanie ogłosił dziś, że wciąż rozważa wybór nowego ministra obrony i nie zdecydował, czy zostanie nim Kłymenko. Podkreślił, że dotychczas do parlamentu nie wpłynęły żadne oficjalne decyzje i zapowiedział, iż przyjrzy się sprawie ponownie.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej