Zostając premierem, 48-latek objął pierwszą w życiu funkcję w administracji rządowej. Z wykształcenia jest inżynierem i ekonomistą. Specjalizuje się w sektorze paliwowo-energetycznym. Dotychczas kierował państwowym koncernem Naftohaz. Nie jest formalnie związany z żadną partią polityczną.

W czasie swojego wystąpienia Korecki wskazał na trzy główne wyzwania: obronę państwa, stabilność gospodarczą i integrację z Unią Europejską. W najbliższym czasie będzie musiał skupić się na przygotowaniu kraju do zimy po rosyjskich uderzeniach w infrastrukturę energetyczną. Zapowiedział ponadto zwiększenie dostaw dronów, systemów bezzałogowych i uzbrojenia dla wojska oraz terminową wypłatę emerytur i świadczeń. Obiecał też dodatkową pomoc dla miejscowości znajdujących się przy froncie.