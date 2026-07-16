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Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

Ukraina

Ukraińśki parlament zdecydował. Serhij Korecki stanął na czele rządu

Parlament Ukrainy powołał dziś nowy rząd, na którego czele stanął Serhij Korecki. Został on trzecim premierem od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny z Rosją. Jego rząd poparło 289 deputowanych, jeden był przeciw, siedmiu się wstrzymało, a 21 nie wzięło udziału w głosowaniu.

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Fot. screenshot: YouTube (APT)
Fot. screenshot: YouTube (APT)

Zostając premierem, 48-latek objął pierwszą w życiu funkcję w administracji rządowej. Z wykształcenia jest inżynierem i ekonomistą. Specjalizuje się w sektorze paliwowo-energetycznym. Dotychczas kierował państwowym koncernem Naftohaz. Nie jest formalnie związany z żadną partią polityczną.

W czasie swojego wystąpienia Korecki wskazał na trzy główne wyzwania: obronę państwa, stabilność gospodarczą i integrację z Unią Europejską. W najbliższym czasie będzie musiał skupić się na przygotowaniu kraju do zimy po rosyjskich uderzeniach w infrastrukturę energetyczną. Zapowiedział ponadto zwiększenie dostaw dronów, systemów bezzałogowych i uzbrojenia dla wojska oraz terminową wypłatę emerytur i świadczeń. Obiecał też dodatkową pomoc dla miejscowości znajdujących się przy froncie. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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