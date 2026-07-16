O incydencie szef MON poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry”

- przekazał wicepremier.

- „Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”

- dodał.

Wczoraj polskie myśliwce przejęły dwa rosyjskie Su-30, które leciały w kierunku Polski z Królewca. We wtorek z kolei, 30 km od Ustki polscy lotnicy przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.