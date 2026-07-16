Dzień: czwartek, 16 lipca 2026 Imieniny: Marii, Eustachego, Benedykta Liturgia: Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

Wieści z kraju

Trzeci dzień z rzędu! Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o przejęciu przez parę dyżurnych myśliwców z Malborka dwóch rosyjskich Su-30 oraz rosyjskiego Ił-20 nad Morzem Bałtyckim. Polskie lotnictwo zostało zmuszone do takiej interwencji trzeci dzień z rzędu.

1 min czytania
Fot. Alex Beltyukov - http://russianplanes.net/id145423 za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. Alex Beltyukov - http://russianplanes.net/id145423 za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

O incydencie szef MON poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry”

- przekazał wicepremier.

- „Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”

- dodał.

Wczoraj polskie myśliwce przejęły dwa rosyjskie Su-30, które leciały w kierunku Polski z Królewca. We wtorek z kolei, 30 km od Ustki polscy lotnicy przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej