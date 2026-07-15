O zdarzeniu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- „Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca”

- napisał wicepremier na X.com.

- „Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny”

- dodał.

Wczoraj doszło do podobnego incydentu. 30 km od Ustki para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.