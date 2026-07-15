Dzień: środa, 15 lipca 2026 Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida Liturgia: Środa XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XV tygodnia okresu zwykłego 15 lipca 2026

Wieści z kraju

Kolejne rosyjskie samoloty przechwycone przez polskie myśliwce

Na Morzem Bałtyckim para dyżurnych myśliwców z Malborka przechwyciła dziś dwa rosyjskie Su-30SM2, które leciały w kierunku Polski z Królewca. To kolejny taki incydent w tym tygodniu.

1 min czytania
Fot. Alex Beltyukov - http://russianplanes.net/id145423 za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. Alex Beltyukov - http://russianplanes.net/id145423 za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

O zdarzeniu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- „Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca”

- napisał wicepremier na X.com.

- „Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny”

- dodał.

Wczoraj doszło do podobnego incydentu. 30 km od Ustki para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej