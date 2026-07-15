Dwa dni temu poseł Gróbarczyk zwrócił uwagę na dokumenty Ministerstwa Finansów, z których – jak pisał – „wynika, że 1,6 mld zł przeznaczonych na Terminal Kontenerowy w Świnoujściu zniknęło”.

- „Ministerstwo Infrastruktury domaga się ponad 7 mld zł, których rząd Tuska nie ma! Gdzie podziały się te pieniądze???”

- pytał parlamentarzysta.

- „>>Przylądek Pomerania<< nie ma zapewnionego finansowania. Co więcej, sami urzędnicy od Tuska nie wierzą w powstanie tego przedsięwzięcia. To zwyczajne ogłupianie Polaków. Tusk nie dostał zgody na realizację Terminala Kontenerowego. Pozwolono mu jedynie wybudować drogę techniczną. Nawet Tuskowi łyso!”

- dodał.

Dziś były minister pokazał pismo, jakie skierował w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli.

- „Liczę na jak najszybszą interwencję ze strony NIK. Musimy się dowiedzieć, co Tusk zrobił z 1,6 mld zł przeznaczonych na budowę Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Nie odpuszczę tej sprawy!”

- zapewnił.