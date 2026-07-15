Na sprawę jakiś czas temu uwagę zwrócili dziennikarze portalu Zero.pl. Chodzi o przetargi organizowane przez Zarząd Zieleni, które w latach 2021-2023 wygrywała firma obecnej minister kultury. Miasto zapłaciło jej m.in. 206 tys. zł za „organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, warsztaty i wykłady dla całych rodzin oraz pokazy i spacery dendrologiczne, które organizowane są od kwietnia do grudnia dwa razy albo raz w miesiącu” oraz „promocję tych wydarzeń w mediach tradycyjnych i społecznościowych”.

Teraz TVN24 donosi, że sprawą zainteresowało się CBA. Dziennikarze potwierdzili te informacje u samego źródła.

- „Wpłynęły pisma od CBA, w których zwrócono się o przygotowanie i dostarczenie dokumentów, dotyczących współpracy z firmą Marty Cienkowskiej”

- przekazał telewizji Zarząd Zieleni.