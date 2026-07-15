„Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza, po czym bez żadnego powodu uderzył go w głowę” – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie.

W obronie duchownego stanął kościelny. Napastnik przewrócił go na ziemię i zadał mu kilka ciosów ręką. Następnie, gdy sam podniósł się z ziemi, kopnął leżącego mężczyznę w okolice głowy.

Zatrzymany przyznał się do ataku

Na miejsce skierowano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Funkcjonariusze zatrzymali 28-latka i przewieźli go do jednostki. „Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Prokurator Rejonowy w Choszcznie, na wniosek miejscowego komendanta policji, zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny. Mężczyzna otrzymał także zakaz kontaktowania się z księdzem i kościelnym oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Policja nie podała dotąd informacji wskazujących, aby napaść miała podłoże religijne. Z komunikatu wynika, że atak nastąpił bez wyraźnego powodu, a agresor znajdował się w stanie silnego upojenia alkoholowego. Nie ujawniono również szczegółów dotyczących obrażeń poszkodowanych ani tego, czy wymagali hospitalizacji.

Szczególnie niebezpieczne było kopnięcie leżącego kościelnego w okolice głowy. Tego rodzaju zachowanie mogło doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet zagrożenia życia. Ostateczna kwalifikacja prawna czynów i wymiar ewentualnej kary będą zależały od ustaleń prokuratury, dokumentacji medycznej oraz dalszego postępowania przed sądem.

Dozór i zakazy zastosowane przez prokuratora oznaczają, że podejrzany będzie odpowiadał z wolnej stopy. Nie kończy to jednak sprawy. Policja zapowiedziała, że 28-latek odpowie przed sądem.