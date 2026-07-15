Do zdarzenia doszło w środę rano na terenie przylegającym do siedziby głowy państwa przy Krakowskim Przedmieściu. Jak ustalił TVN24, 47-latek pochodzący z Ostrołęki sam podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Miał mówić, że jest zwolennikiem Karola Nawrockiego i bardzo zależy mu na osobistym spotkaniu z prezydentem.

Uwagę ochrony zwrócił przedmiot przypominający pistolet, który mężczyzna nosił za paskiem. Funkcjonariusze SOP wylegitymowali go i ustalili, że była to broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania śrutem.

„Miał przy sobie broń pneumatyczną – śrutową. Nie było większego zagrożenia” – powiedział TVN24 płk Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa.

Odmówił oddania broni i nie wykonywał poleceń

Funkcjonariusze mieli poprosić 47-latka o przekazanie przedmiotu, jednak mężczyzna odmówił. Na miejsce wezwano policjantów ze Śródmieścia. Także wobec nich nie stosował się do wydawanych poleceń, dlatego został obezwładniony i zatrzymany.

Badanie wykazało, że miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Według informacji przekazanych przez policję nie kierował gróźb wobec prezydenta ani innych osób, a podczas interwencji nikt nie odniósł obrażeń.

„47-latek trafił do izby wytrzeźwień” – poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Choć SOP przekazała, że nie doszło do poważnego zagrożenia, sama obecność nietrzeźwego człowieka z przedmiotem przypominającym broń w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego musiała zostać potraktowana poważnie. Funkcjonariusze nie mogli bowiem przed sprawdzeniem wiedzieć, czy mają do czynienia z bronią pneumatyczną, palną czy atrapą.