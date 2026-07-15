Według danych włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 31 grudnia 2025 roku w instytutach penitencjarnych dla nieletnich, określanych skrótem IPM, przebywały 572 osoby. Wśród nich było 331 obywateli Włoch oraz 241 cudzoziemców. Oznacza to, że obcokrajowcy stanowili ponad 42 proc. osadzonych, choć ich udział w całej populacji nieletnich mieszkańców Włoch jest znacznie niższy. Należy przy tym pamiętać, że placówki IPM obejmują nie tylko osoby poniżej 18. roku życia, lecz również młodych dorosłych w wieku do 24 lat, jeżeli odpowiadają oni za czyny popełnione jako nieletni.

Największą grupę wśród zagranicznych osadzonych stanowili przybysze z Afryki Północnej. W oficjalnym zestawieniu wykazano 74 osoby pochodzące z Tunezji, 54 z Maroka oraz 46 z Egiptu. Łącznie te trzy narodowości odpowiadały za 174 z 241 cudzoziemców przebywających w IPM, czyli za ponad 72 proc. tej grupy. Dla porównania obywateli Rumunii było dziesięciu, Algierii ośmiu, a Pakistanu sześciu.

Przestępczość młodzieży rośnie, ale dane wymagają uczciwej interpretacji

Raport włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący lat 2010–2022 wskazuje, że liczba nieletnich zgłaszanych jako podejrzani, zatrzymani lub aresztowani wzrosła o ponad 15 proc. Szczególnie widoczny był wzrost w kategoriach obejmujących rozboje, bójki, umyślne uszkodzenia ciała oraz usiłowania zabójstwa. Liczba zgłoszeń dotyczących usiłowania zabójstwa wzrosła w tym okresie o ponad 32 proc., a przestępstw seksualnych o około 6,6 proc.

Jeszcze większą różnicę odnotowano przy podziale według obywatelstwa. Liczba zgłoszeń dotyczących nieletnich Włochów miała spaść między 2010 a 2022 rokiem o ponad 16 proc., podczas gdy w przypadku cudzoziemców wzrosła o około 75 proc. Wzrost obejmował wszystkie analizowane kategorie przestępstw – od rozbojów i pobić po czyny narkotykowe.

Szczególnej uwagi wymaga fakt, że dominujące w statystykach zakładów karnych narodowości nie odpowiadają strukturze całej migracji do Włoch. Wśród cudzoziemców mieszkających w tym kraju liczne są społeczności rumuńska, albańska, chińska i filipińska, tymczasem w IPM zdecydowanie dominują młodzi ludzie z Tunezji, Maroka i Egiptu.