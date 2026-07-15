Na KO chce zagłosować 32 proc. ankietowanych, natomiast PiS wskazało 30 proc. respondentów. Różnica między dwiema największymi partiami mieści się więc w granicach typowego błędu statystycznego dla badań przeprowadzanych na około tysiącosobowej próbie. Oznacza to, że nie można przesądzić, która z tych formacji rzeczywiście cieszy się dziś większym poparciem w całym społeczeństwie.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 11 proc. Tuż za nią znalazła się Lewica, którą poparło 10 proc. badanych. Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 8 proc., dzięki czemu w sondażu pięć ugrupowań przekroczyło próg wyborczy.

Koalicjanci Tuska pod progiem, prawica zachowuje wysokie poparcie

Znacznie gorzej wygląda sytuacja pozostałych partii współtworzących obóz rządzący. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 3 proc. wskazań, a Polska 2050 zaledwie 1 proc. Oznaczałoby to, że oba ugrupowania znalazłyby się poza Sejmem, gdyby startowały samodzielnie. Partia Razem również zanotowała 3 proc., natomiast inne formacje łącznie wskazało 2 proc. respondentów.

Wynik jest szczególnie niepokojący dla Donalda Tuska, ponieważ wysoki rezultat samej KO nie gwarantowałby utrzymania władzy. Jeżeli PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu, znaczna część głosów oddanych na obecnych koalicjantów nie przełożyłaby się na mandaty. Jednocześnie PiS, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej uzyskują łącznie 49 proc. wskazań.

Redakcja wPolsce24 oceniła, że „przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością stopniała do granic błędu statystycznego”. Według stacji badanie wskazuje również na „bardzo silną pozycję Lewicy”, podczas gdy mniejsi partnerzy koalicji rządzącej notują wyraźny spadek.