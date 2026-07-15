29-latek planujący zamach, poza deklaracją zabójstwa dzieci z użyciem maczety, umieścił w sieci ankietę, dając uczestnikom portalu wybór, którego z 3 przedszkoli akt ten ma dotyczyć. Natomiast na innym portalu opublikował motywację, plan zabójstwa dzieci, a także plan samobójstwa po zbrodni.

Z uwagi na realność zagrożenia podjęto natychmiastowe działania. Śledczy CBZC szybko ustalili dane personalne mężczyzny, skutecznie zapobiegając tragedii. Mieszkańca Poznania zatrzymano w mieszkaniu - kilka godzin po umieszczeniu wpisu, ujawniając przy nim maczetę, substancje psychotropowe, jak i sprzęt teleinformatyczny, z którego dokonano publikacji wpisów.

Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa, za który grozi mu od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

W toku przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Decyzją sądu zastosowano wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.