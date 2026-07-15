Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła dziś w Kijowie zawarcie tzw. porozumienia dronowego pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Przy okazji spotkania prezydent Ukrainy wręczył Ursuli von der Leyen Order Europy. Niemieckiej polityk przyznano go za wkład we wzmacnianie odporności Ukrainy w obronie niepodległości, bezpieczeństwa Europy oraz rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa.

- „Droga Ursulo, tego orderu nikt nie może odebrać ani wycofać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze”

- zwrócił się Zełenski do szefowej KE.

W ten sposób ukraiński przywódca nawiązał do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Głowa państwa polskiego podjęła taką decyzję w związku z nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Decyzja Zełenskiego zapoczątkowała na Ukrainie nową serię gloryfikacji zbrodniarzy odpowiedzialnych za bestialskie wymordowanie około 100 tys. polskich cywili.

Wczoraj Unia Europejska otworzyła w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej. Polskie władze podkreślają jednak, że tak długo, jak władze w Kijowie będą niosły na sztandarach ideologię Bandery, tak długi nie będzie polskiej zgody na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.