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Środa XV tygodnia okresu zwykłego 15 lipca 2026

Ukraina

Zełenski nic nie zrozumiał. Kolejne bezczelne wystąpienie prezydenta Ukrainy

„Droga Ursulo, tego orderu nikt nie może odebrać ani wycofać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze” – zwrócił się do Ursuli von der Leyen prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wręczając jej ukraiński Order Europy.

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Fot. za: X.com (@ZelenskyyUa)
Fot. za: X.com (@ZelenskyyUa)

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła dziś w Kijowie zawarcie tzw. porozumienia dronowego pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Przy okazji spotkania prezydent Ukrainy wręczył Ursuli von der Leyen Order Europy. Niemieckiej polityk przyznano go za wkład we wzmacnianie odporności Ukrainy w obronie niepodległości, bezpieczeństwa Europy oraz rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa. 

- „Droga Ursulo, tego orderu nikt nie może odebrać ani wycofać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze”

- zwrócił się Zełenski do szefowej KE.

W ten sposób ukraiński przywódca nawiązał do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Głowa państwa polskiego podjęła taką decyzję w związku z nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Decyzja Zełenskiego zapoczątkowała na Ukrainie nową serię gloryfikacji zbrodniarzy odpowiedzialnych za bestialskie wymordowanie około 100 tys. polskich cywili.

Wczoraj Unia Europejska otworzyła w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej. Polskie władze podkreślają jednak, że tak długo, jak władze w Kijowie będą niosły na sztandarach ideologię Bandery, tak długi nie będzie polskiej zgody na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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