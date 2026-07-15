Pod koniec czerwca opublikowano rozporządzenie minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej, które zakłada zamknięcie Domów Wczasów Dziecięcych. Resort stwierdził, że ich formuła się wyczerpała, a likwidacja przyniesie ponad 30 mln zł oszczędności w przyszłym roku i po 8,6 mln zł przez kolejne 10 lat.

Finansowane w ramach systemu oświaty pobyty w DWD są znacznie tańsze niż alternatywy komercyjne, w związku z czym mogły korzystać z nich uczniowie z mniejszych miejscowości i mniej zamożnych rodzin. Dlatego powstała petycja, w której m.in. rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół apelują do MEN o zmianę decyzji.

- „Domy Wczasów Dziecięcych od lat realizują zadania systemu oświaty. Organizują zielone szkoły, programy edukacji ekologicznej, historycznej, regionalnej, sportowej i zdrowotnej. To miejsca, gdzie dzieci uczą się poprzez doświadczenie, rozwijają samodzielność, współpracę i poznają Polskę poza murami szkoły”

- podkreślają autorzy.

- „Najbardziej ucierpią dzieci, szczególnie z mniej zamożnych rodzin i małych miejscowości, dla których wyjazdy do DWD są często jedyną szansą na udział w wartościowych programach edukacyjnych. Niepokoi nas również sposób procedowania zmian. Jeszcze w 2024 r. przedstawiciele środowiska DWD usłyszeli od Ministerstwa deklarację dialogu i wspólnego dopracowania przepisów. Zamiast tego przedstawiono projekt całkowitej likwidacji placówek – bez rzeczywistych konsultacji z ich środowiskiem. Projekt przewiduje zaledwie kilka miesięcy na wygaszenie działalności. Szkoły mają już podpisane umowy i zaplanowane wyjazdy edukacyjne, rodzice dokonali wpłat, a pracownicy stanęli przed perspektywą utraty zatrudnienia”

- dodają.

Petycja dostępna jest TUTAJ.