Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że decyzję tę podjęto „w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji”.

- „Członkowie PiS niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwględnego powstrzymywania się od: przynależności do jakichkolwiek stowrzyszeń, fundacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym. Członkowie nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organiazje, które działają za zgodą władz partii”

- wyjaśnił.

Dodał, że członkowie partii, którzy należą do takich organizacji, powinni z nich wystąpić w ciągu siedmiu dni.

- „Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby >>Rozwój Plus<<, >>Po Pierwsze Polska<<, to są organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące właśnie taką działalność w związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklaracje o wystąpieniu”

- doprecyzował.

Zaznaczył, że posłowie i europosłowie partii, w ciągu siedmiu dni od jutra, będą musieli złożyć oświadczenie o tym, że nie należą do takich organizacji.

- „W sytuacji, gdy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach o których mowa, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”

- zapowiedział Bochenek.