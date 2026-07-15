Warszawska publiczność będzie miała okazję usłyszeć recital jednej z czołowych europejskich organistek. Giovanna Tricarico jest również pianistką i klawesynistką, laureatką międzynarodowych konkursów oraz artystką koncertującą na scenach Europy, Kanady i Azji. Studiowała m.in. w Mediolanie, Pescarze i Kolonii, a na swoim koncie ma osiem albumów.

Koncert odbędzie się na 60-głosowych organach firmy Eule, uznawanych za jedne z najlepszych instrumentów koncertowych w Polsce. Organizatorzy podkreślają, że połączenie możliwości instrumentu z akustyką gotyckiej świątyni tworzy wyjątkowe warunki do wykonywania muzyki organowej.

Program recitalu obejmuje m.in. „Concerto Italiano" Johanna Sebastiana Bacha, koncert „Il Grosso Mogul" Antonio Vivaldiego w organowym opracowaniu Bacha, sonaty Domenica Scarlattiego oraz utwory Suor Marii Eletty Pierandrei – XVIII-wiecznej kompozytorki, której twórczość wraca obecnie do repertuaru europejskich wykonawców muzyki dawnej.

– Giovanna Tricarico należy do grona najwybitniejszych włoskich organistek swojego pokolenia. To artystka o imponującym dorobku – organistka, klawesynistka i pianistka, laureatka prestiżowych międzynarodowych konkursów. Studiowała w Mediolanie, Pescarze i Kolonii, nagrała osiem albumów i regularnie koncertuje na najważniejszych scenach Europy, Kanady i Azji. Publiczność ceni ją za niezwykłą muzykalność, wybitną kulturę interpretacji i wirtuozowską technikę. Jestem przekonany, że warszawski koncert będzie wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci słuchaczy – powiedział Przemysław Kapituła, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY".

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY" organizowany jest od ponad 30 lat. W jego ramach w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie występują organiści z całego świata, prezentując repertuar od muzyki dawnej po współczesne kompozycje.

Koncert Giovanny Tricarico odbędzie się 19 lipca 2026 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8. Bilety są dostępne w sprzedaży. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora: www.kapitula.org.