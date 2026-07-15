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Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

Polityka

Gregorczyk-Abram nowym RPO? Opozycja pyta o związki z prok. Wrzosek i udział w przejęciu TVP

Kandydatem KO i Lewicy na RPO jest mec. Sylwia Gregorczyk-Abram. Poseł Sebastian Kaleta pytał dziś o jej związki z prok. Ewą Wrzosek i udział w przejęciu mediów publicznych.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Janusz Jaskółka)

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajęła się dziś wnioskami w sprawie kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Adam Borowski, a kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mec. Sylwia Gregorczyk-Abram. O tę drugą kandydaturę w czasie posiedzenia pytał poseł PiS Sebastian Kaleta.

- „Zadałem Sylwii Gregorczyk-Abram serię pytań o jej działania i możliwe spotkania z Ewą Wrzosek w sprawie przejęcia TVP, w tym możliwego tworzenia dokumentów prokuratorskich w prywatnej kancelarii”

- relacjonuje b. wiceminister sprawiedliwości w mediach społecznościowych. 

- „Kandydatka ostentacyjnie zdecydowała się ignorować te pytania. Ma bardzo dużo do ukrycia. Boi się pytań o swoją rolę w nielegalnym przejmowaniu mediów publicznych”

- dodaje. 

Parlamentarzysta podkreśla, że kiedy domagał się odpowiedzi, próbowano wykluczyć go z obrad komisji.

- „A jej milczenie niech każdy oceni sam”

- kończy. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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