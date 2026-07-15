Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajęła się dziś wnioskami w sprawie kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Adam Borowski, a kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mec. Sylwia Gregorczyk-Abram. O tę drugą kandydaturę w czasie posiedzenia pytał poseł PiS Sebastian Kaleta.

- „Zadałem Sylwii Gregorczyk-Abram serię pytań o jej działania i możliwe spotkania z Ewą Wrzosek w sprawie przejęcia TVP, w tym możliwego tworzenia dokumentów prokuratorskich w prywatnej kancelarii”

- relacjonuje b. wiceminister sprawiedliwości w mediach społecznościowych.

- „Kandydatka ostentacyjnie zdecydowała się ignorować te pytania. Ma bardzo dużo do ukrycia. Boi się pytań o swoją rolę w nielegalnym przejmowaniu mediów publicznych”

- dodaje.

Parlamentarzysta podkreśla, że kiedy domagał się odpowiedzi, próbowano wykluczyć go z obrad komisji.

- „A jej milczenie niech każdy oceni sam”

- kończy.

Zadałem Sylwii Gregorczyk-Abram serię pytań o jej działania i możliwe spotkania z Ewą Wrzosek w sprawie przejęcia TVP, w tym możliwego tworzenia dokumentów prokuratorskich w prywatnej kancelarii.



Kandydatka ostentacyjnie zdecydowała się ignorować te pytania.



Ma bardzo dużo do… — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) July 15, 2026