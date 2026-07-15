Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował dziś o decyzji Prezydium Komitetu Politycznego partii, które przyjęło uchwałę zakazującą członkom udziału w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Działający w takich organizacjach członkowie partii mają siedem dni na ich opuszczenie. W przeciwny razie mają zostać wykluczeni z PiS. Zakaz obejmuje m.in. założone przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Wicepremier opublikował oświadczenie w tej sprawie.

- „Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa.

Potrzebujemy zarówno mocnego głosu w obronie naszych wartości, jak i szerokiego otwarcia na tych, którzy chcą nowoczesnej, dynamicznej i silnej Polski. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców”

- napisał.

Wskazał na konieczność łączenia odważnej obrony wartości z otwarciem na „przedsiębiorców, młodych ludzi, rodziny, samorządowców, ekspertów, różne organizacje pozarządowe i tych, którzy nie chcą wiecznej wojny, lecz oczekują od polityki sprawczości”.

- „Nie raz pokazaliśmy, że właśnie taka polityka przynosi rekordowe poparcie. Najwięcej zaufania zdobywaliśmy wtedy, gdy zajmowaliśmy się sprawami zwykłych ludzi, rozwiązywaliśmy ich realne problemy i mówiliśmy do nich własnym, zrozumiałym językiem. Nie kopiowaliśmy przeciwników. Nie ścigaliśmy się na hałas. Przedstawialiśmy konkretny plan i konsekwentnie go realizowaliśmy”

- podkreślił.

Dodał, że „Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie”, a nie „kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się”.

Morawiecki nie podporządkuje się decyzji partii?

- „Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus”

- zakończył.

Z wpisu wiceprezesa PiS można więc wnioskować, że nie zamierza ona zakończyć działalności powołanego przez siebie stowarzyszenia, a więc tym samym zignorować postawione przez władze PiS ultimatum.