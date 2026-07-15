Jacek Sasin: Zakończyliśmy działalność stowarzyszenia

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował dziś o decyzji Prezydium Komitetu Politycznego partii, które przyjęło uchwałę zakazującą członkom udziału w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Działający w takich organizacjach członkowie partii mają siedem dni na ich opuszczenie. W przeciwnym razie mają zostać wykluczeni z PiS.

Na decyzję tę zareagował poseł Jacek Sasin, informując o rozwiązaniu swojego stowarzyszenia.

- „Zgodnie z decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zakończyliśmy działalność stowarzyszenia >>Po Pierwsze Polska<<. Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości. Pozostajemy lojalni wobec naszej formacji oraz Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie działania, projekty i inicjatywy rozpoczęte oraz zaplanowane w ramach stowarzyszenia będą teraz realizowane w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Rządy Donalda Tuska są złe dla Polski, a zwycięstwo jest dziś w naszym zasięgu. Nie możemy zmarnować tej szansy. Tylko PiS może odsunąć Tuska od władzy. Potrzebujemy jedności, dyscypliny i wspólnej pracy w ramach szerokiego frontu patriotycznego. Wygramy i weźmiemy odpowiedzialność za przyszłość Polski. Do zwycięstwa”

- napisał na X.com.