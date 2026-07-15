- „W tym roku chcemy przeprowadzić prace w Łaskowie i oczekujemy zezwoleń od konserwatora zabytków. Mam nadzieję, że już w tym miesiącu takie zgody otrzymamy i na sierpień grupa z Ukrainy przyjedzie i będzie prowadzić prace poszukiwawcze”

- powiedział ukraiński dyplomata.

Wyjaśnił, że chodzi o prace dot. wydarzeń znanych jako zbrodnia w Sahryniu, gdzie oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich miały w 1944 roku dokonać zabójstw ludności ukraińskiej.

- „My do IPN zgłosiliśmy konkretne miejsca, gdzie chcielibyśmy przeprowadzić najpierw poszukiwania, a później ekshumacje. Jest pomnik w Sahryniu, gdzie nazwiska ofiar są wypisane, ale w Łaskowie, które jest obok, prace nie były przeprowadzone i chcemy tam zacząć poszukiwania”

- wyjaśnił Bodnar.

Zapewnił, że strona ukraińska nie uzależnia od rozpatrzenia tych wniosków zgód na ekshumacje ofiar ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego. Stwierdził, że udzielenie zgód zależy od polskich wniosków przekonując, że nie wszystkie złożone dotychczas przez IPN są kompletne.

- „Także my tutaj pracujemy na bieżąco z IPN-em, Instytutem Medycznym ze Szczecina i Ministerstwem Kultury, żeby wszystkie te rzeczy dopełnić”

- zapewnił.

Przypomniał, że w ub. roku „były dwie sprawy ekshumacyjne zamknięte z pochówkami szczątków”.

- „Teraz są przeprowadzone cztery prace poszukiwawcze i trwają dwie prace ekshumacyjne. I nadal te zezwolenia będą wydawane”

- dodał.

Z drugiej strony, jak przypomniał, w ub. roku na wniosek strony ukraińskiej przeprowadzono prace poszukiwawcze we wsi Jureczkowa.

- „Za co jesteśmy bardzo wdzięczni i to jest taki wskaźnik i sygnał dla naszej strony, że nie ma ograniczeń w Polsce na przeprowadzenie tych prac. Mamy nadzieję, że w tym roku przynajmniej w jednym miejscu będziemy mieli taką okazję”

- podkreślił.