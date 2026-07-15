Pierwsze informacje o zdarzeniu pojawiły się około godz. 15.
- „Na stację benzynową przyjechał mężczyzna, żeby zatankować paliwo. Zauważył, że w pewnym miejscu samochodu znajdują się dziwnie wyglądające kable. Zaniepokojony poprosił policję o interwencję”
- przekazał portalowi epoznan.pl rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.
Wedle ustaleń Radia Poznań, okazało się, że pod samochodem umieszczono zapalnik. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników i straż pożarną. Ewakuowano stację benzynową oraz pobliskie budynki, a jezdnie w kierunku Kostrzyna i Poznania zostały zablokowane.
„Tygodnik Swarzędzki” donosi, że właściciel samochodu otrzymywał wcześniej pogróżki.
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