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Piątek XV tygodnia okresu zwykłego 17 lipca 2026

Polityka

„Żadnych reform przed wyborami nie będzie”. Kulisy spotkania klubu KO

„Ze spotkania wywnioskowałem, że żadnej poważniejszej reformy już przed wyborami nie będzie” – powiedział po wczorajszym spotkaniu klubu Koalicji Obywatelskiej jeden z posłów.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

Szerokim echem poniosła się wypowiedź lidera Razem Adriana Zandberga, który wyjaśnił we wtorek, dlaczego jego ugrupowanie nie weszło do koalicji Donalda Tuska.

- „Dlaczego Razem nie weszło do tego rządu? Bo jak trzy lata temu usiedliśmy do rozmów o tym jak ma wyglądać ta nowa władza – reprezentowała nas w tych rozmowach posłanka Marcelina Zawisza – to usłyszeliśmy, że nic się nie zmieni. Usłyszeliśmy, że te zmiany, które obiecywano ludziom trzy lata temu przed wyborami, one się nie wydarzą. Że jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o badania, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi edukację, to po prostu plan jest taki, żeby było tak jak było”

- zdradził.

Niestety, nie jest tak, jak było przed objęciem władzy przez obóz Donalda Tuska. Jest znacznie gorzej. Widać to szczególnie w systemie ochrony zdrowia, gdzie sytuacja jest katastrofalna. Brakuje pieniędzy na leczenie Polaków, tymczasem co chwilę pojawiają się nowe informacje na temat polityków Koalicji Obywatelskiej, mogących liczyć na zupełnie inne traktowanie w placówkach zdrowia. Mimo to jednak nic nie zmienia się w planach Koalicji Obywatelskiej. Żadnych nowych reform nie będzie. 

Kulisy posiedzenia klubu KO

Wczoraj odbyło się posiedzenie klubu KO.

- „Ze spotkania wywnioskowałem, że żadnej poważniejszej reformy już przed wyborami nie będzie”

- powiedział po jego zakończeniu jeden z posłów, cytowany przez PAP.

W czasie posiedzenia podniesiono temat afery w Szpitalu Południowym. Jednak, jak stwierdził poseł Witold Zembaczyński, „to nie był klub służący temu, aby patrzyć w przeszłość, to był klub na przyszłość”.

Najwyraźniej zamiast na zarządzaniu państwem, Donald Tusk chce się skupić na wyborach.

- „Przed nami bardzo ważny rok wyborczy, dużo bardzo dobrych rozmów, przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze”

- powiedział minister sportu Jakub Rutnicki.

W czasie posiedzenia klubu Tusk miał mówić o wzroście poparcia dla Konfederacji czy nowych wyzwaniach związanych z językiem przekazu politycznego. Miał apelować do posłów o większą aktywność w mediach społecznościowych i używanie języka trafiającego do młodych ludzi. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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