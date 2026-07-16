Do tragedii doszło 9 lipca w centrum Bytowa. Według ustaleń policji napastnicy zaatakowali 36-letniego mężczyznę oraz towarzyszącą mu 44-letnią kobietę. Ciężko ranny Polak trafił do szpitala, gdzie zmarł dwa dni później. Kobieta również odniosła obrażenia. Wstępna opinia patomorfologa potwierdziła, że śmierć mężczyzny była skutkiem pobicia.

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań”

Wasyl Bodnar odniósł się do sprawy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jednoznacznie wskazał narodowość podejrzanych i podkreślił, że sprawcy powinni odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

„Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi!” – napisał ambasador.

Dyplomata zaznaczył, że Polska jest państwem prawa, a odpowiedzialność karna musi zostać oparta na dowodach i wyroku sądu.

„W państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo, po udowodnieniu jego winy. Składamy szczere współczucia rodzinie zmarłego obywatela Polski. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanej kobiecie” – oświadczył Bodnar.

Głos zabrał również Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku. Placówka przekazała, że jest „wstrząśnięta tragicznym wydarzeniem” i w imieniu społeczności ukraińskiej złożyła kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.

„Kategorycznie potępiamy wszelkie przejawy przemocy. Takie okrutne czyny nie mają uzasadnienia w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa pozbawiać nikogo życia” – podkreślono w komunikacie konsulatu.