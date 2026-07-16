Niemcy vs Polska – odkłamać przestępstwa na tle rasowym

Przejrzałem statystyki policyjne związane z tym tematem.

Dane policyjne pokazują, że liczba zgłoszonych przestępstw z nienawiści, w tym motywowanych rasizmem i ksenofobią w 2023 r. wynosiła ponad 25 tys. 933 stanowiły przestępstwa z użyciem przemocy o podłożu ksenofobicznym. W kolejnych latach liczba przestępstw motywowanych nienawiścią utrzymywała się na rekordowych poziomach.

Polska rejestruje znacznie mniej przestępstw z nienawiści – zwykle są to setki do około tysiąca postępowań rocznie dotyczących przestępstw motywowanych narodowością, pochodzeniem etnicznym, rasą lub religią. Trzeba jednak pamiętać, że eksperci wskazują na możliwe niedoszacowanie z powodu rzadszego zgłaszania takich czynów i innego sposobu ich klasyfikowani

Dane OBWE

Według danych OBWE (ODIHR) za 2024 rok Niemcy odnotowały znacznie więcej przestępstw motywowanych nienawiścią rasową i ksenofobią niż Polska – zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i po przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

OBWE inaczej klasyfikuje charakter przestępstw, gdyż jego on ujednoliceniu ze wzglądu na różnice w kodeksach poszczególnych państwa. OBWE w publikowanych danych przelicza liczbę przestępstw na 1000 mieszkańców. Nawet stosując inną metodologię okazuje się, że w Niemczech notuje się 4,46 przestępstw ksenofobicznych na 100 tys. mieszkańców. W Polsce ta liczna wynosi 1,62 przypadku na 100 tys. Oznacza to, że wskaźnik w Niemczech był około 2,8 razy wyższy niż w Polsce.

Mimo tych różnic oficjalne dane OBWE pokazują, że w 2024 roku Niemcy odnotowały wyraźnie wyższy poziom zarejestrowanych przestępstw z nienawiści rasowej i ksenofobicznej niż Polska.

Maciej Bienert

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Źródło: LKA, Bundestag, OSCE/ODIHR – Hate Crime Data Collection 2024.