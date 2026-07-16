Do zatrzymania doszło 13 lipca na terenie gminy Suraż. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy ujęli na gorącym uczynku dwóch obywateli Litwy, którzy przyjechali odebrać 350 kartonów wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Towar został wcześniej przemycony przez granicę z wykorzystaniem balonu meteorologicznego.

To kolejny przypadek ujawnienia tego rodzaju przemytu w ostatnich dniach. Łącznie funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli ponad 1,76 tys. kartonów nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości blisko 420 tys. zł.