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Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

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Zatrzymani za przemyt z wykorzystaniem balonów meteorologicznych

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w przemycie wyrobów tytoniowych z Białorusi do Polski z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W ramach prowadzonych działań ujawniono kontrabandę o wartości przekraczającej 420 tys. zł.

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Przemyt przez granicę balonem
Przemyt przez granicę balonem · fot. via strazgraniczna.pl

Do zatrzymania doszło 13 lipca na terenie gminy Suraż. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy ujęli na gorącym uczynku dwóch obywateli Litwy, którzy przyjechali odebrać 350 kartonów wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Towar został wcześniej przemycony przez granicę z wykorzystaniem balonu meteorologicznego.

To kolejny przypadek ujawnienia tego rodzaju przemytu w ostatnich dniach. Łącznie funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli ponad 1,76 tys. kartonów nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości blisko 420 tys. zł.

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