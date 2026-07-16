Według prognoz synoptyków IMGW najwyższe temperatury pojawią się m.in. w województwie lubuskim oraz w dużej części Wielkopolski. Gorąco będzie także w południowych rejonach województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a także w niektórych obszarach łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Termometry pokażą tam od 30 do nawet 34 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 16–19 stopni.

Alerty dotyczące upałów zaczną obowiązywać w czwartek od godziny 13 i utrzymają się aż do piątkowego wieczoru. Równolegle synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się głównie na południu kraju. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwa małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, a także południowe części dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Mogą pojawić się intensywne opady deszczu sięgające nawet 35 mm oraz silne porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do godziny 20.