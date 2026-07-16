Odniósł się tym samym do doniesień pojawiających się przed spotkaniem polityków PiS, które miało oznaczać de facto „sąd” nad kandydaturą Czarnka. Pojawiały się też informacje na temat rzekomego konfliktu obu polityków.

Jak już wiemy, podczas środowego posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego partii rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o podjęciu przez gremium uchwały, która zakazuje działania i uczestnictwa członków PiS w stowarzyszeniach, fundacjach czy innych organizacjach o charakterze politycznym. Celem ma być zachowanie jedności ideowej, a także organizacyjnej i politycznej.

Jednocześnie władze PiS nakazały działaczom wystąpienie z takich stowarzyszeń – włącznie ze stowarzyszeniami Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Ten drugi od razu podporządkował się decyzji.

Wspomniany już Michał Moskal we wpisie opublikowanym po godzinie 20 wraz ze zdjęciem prezesa PiS i Przemysława Czarnka dodał:

„Pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka idziemy po zwycięstwo i normalną, bezpieczną i ambitną Polskę. Boczne ścieżki prowadzą donikąd”.



