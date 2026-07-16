Do zdarzenia doszło 12 lipca BR. na terenie Bytomia. Dyżurny z bytomskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o rozboju, którego ofiarą padł starszy mężczyzna. Pracujący nad tą sprawą policjanci ustalili, że do 85-latka wracającego z kościoła podszedł młody mężczyzna i zażądał od niego pieniędzy. Gdy senior oświadczył, że nie ma przy sobie gotówki, napastnik zareagował agresywnie, uderzył 85-latka, zabrał mu pieniądze i odszedł w nieznanym kierunku.

Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki zebranym informacjom jeszcze tego samego dnia kryminalni namierzyli i zatrzymali 25-letniego mieszkańca Bytomia.

Zatrzymany usłyszał już prokuratorski zarzut rozboju. Jak się okazało, przestępstwa tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy). Na wniosek śledczych bytomski sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 15 lat więzienia. Jednak w przypadku działania w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć karę w wysokości zwiększonej nawet o połowę.