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Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego 16 lipca 2026

Brawo Polska!

Trump stawia na Polskę. Eksperci z USA wskazują na sukces nad Wisłą

Polska może wkrótce zrobić kolejny krok na globalnej scenie gospodarczej. W opinii opublikowanej na łamach „The Washington Post” analitycy Hudson Institute – Peter Rough i Ulrich Speck – przekonują, że Warszawa powinna na stałe dołączyć do grupy G20.

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Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald Trump · fot. Fot. The White House via Wikipedia, domena publczna

Ich zdaniem kraj nad Wisłą wyrasta na jednego z kluczowych partnerów administracji Donalda Trumpa, a jego rozwój gospodarczy i militarny wyróżnia się na tle spowolnionej Europy Zachodniej. Wskazują, że Polska w ciągu ostatnich dwóch dekad przeszła imponującą transformację, podwajając rozmiar swojej gospodarki i osiągając poziom ponad biliona dolarów PKB.

Prognozy mówią, że już w 2028 roku może znaleźć się w gronie 20 największych gospodarek świata. Jednocześnie tempo wzrostu wyraźnie kontrastuje z Niemcami – według danych przywołanych w artykule Polska ma urosnąć o 3,5 proc., podczas gdy niemiecka gospodarka jedynie o 0,6 proc.

Eksperci Hudson Institute podkreślają, że choć Polska wciąż mierzy się z wyzwaniami, jak niższy PKB per capita czy potrzeba inwestycji w nowe technologie, to stanowi przykład dynamicznego rozwoju opartego na wolnym rynku i stabilnych instytucjach demokratycznych. Przywołują też słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który już wcześniej oceniał, że sukces Polski powinien znaleźć odzwierciedlenie w jej miejscu przy stole G20.

Jak zauważa „The Washington Post”, administracja Donalda Trumpa chce nadać G20 bardziej praktyczny charakter, skupiony na wzroście gospodarczym i innowacjach. Polska ma pomóc w realizacji tej wizji, m.in. dzięki przedsiębiorczości młodego pokolenia oraz silnej pozycji w NATO. W artykule podkreślono, że Warszawa przeznacza aż 4,7 proc. PKB na obronność, z czego większość na modernizację sprzętu, co czyni ją jednym z filarów odstraszania Rosji.

Źródło: dam/niezalezna.pl

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