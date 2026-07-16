Ich zdaniem kraj nad Wisłą wyrasta na jednego z kluczowych partnerów administracji Donalda Trumpa, a jego rozwój gospodarczy i militarny wyróżnia się na tle spowolnionej Europy Zachodniej. Wskazują, że Polska w ciągu ostatnich dwóch dekad przeszła imponującą transformację, podwajając rozmiar swojej gospodarki i osiągając poziom ponad biliona dolarów PKB.

Prognozy mówią, że już w 2028 roku może znaleźć się w gronie 20 największych gospodarek świata. Jednocześnie tempo wzrostu wyraźnie kontrastuje z Niemcami – według danych przywołanych w artykule Polska ma urosnąć o 3,5 proc., podczas gdy niemiecka gospodarka jedynie o 0,6 proc.

Eksperci Hudson Institute podkreślają, że choć Polska wciąż mierzy się z wyzwaniami, jak niższy PKB per capita czy potrzeba inwestycji w nowe technologie, to stanowi przykład dynamicznego rozwoju opartego na wolnym rynku i stabilnych instytucjach demokratycznych. Przywołują też słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który już wcześniej oceniał, że sukces Polski powinien znaleźć odzwierciedlenie w jej miejscu przy stole G20.

Jak zauważa „The Washington Post”, administracja Donalda Trumpa chce nadać G20 bardziej praktyczny charakter, skupiony na wzroście gospodarczym i innowacjach. Polska ma pomóc w realizacji tej wizji, m.in. dzięki przedsiębiorczości młodego pokolenia oraz silnej pozycji w NATO. W artykule podkreślono, że Warszawa przeznacza aż 4,7 proc. PKB na obronność, z czego większość na modernizację sprzętu, co czyni ją jednym z filarów odstraszania Rosji.