Narodowa Służba Pogodowa potwierdziła, że tornado dotknęło ziemi w środę rano w pobliżu dzielnicy Dominion, a następnie przesunęło się na północny wschód w stronę The Rim i parku Six Flags Fiesta Texas. Dokładna siła, szerokość i długość trasy żywiołu mają zostać ustalone po zakończeniu oględzin zniszczeń.

Jednym z najbardziej poszkodowanych miejsc był kompleks mieszkaniowy Oasis San Antonio, położony niedaleko kampusu UTSA. Tornado zerwało część dachu z 56-lokalowego budynku i uszkodziło co najmniej trzy mieszkania. Obiekt został ewakuowany, a dostawy wody i energii czasowo odłączono ze względów bezpieczeństwa.

„Z ulgą informujemy, że w tym kompleksie nikt nie odniósł obrażeń” – powiedziała podczas konferencji prasowej szefowa straży pożarnej San Antonio Valerie Frausto, cytowana przez lokalne media.

Studenci stracili mieszkania, kino zostało uszkodzone

Wśród osób zmuszonych do opuszczenia mieszkań znalazło się od 10 do 12 studentów University of Texas at San Antonio. Szefowa policji uniwersyteckiej Stephanie Schoenborn przekazała, że uczelnia współpracuje z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem i miejskimi służbami, aby zapewnić studentom tymczasowe zakwaterowanie oraz inną niezbędną pomoc.

Zniszczenia odnotowano również w budowanym kompleksie The Tribute at The Rim. Uszkodzone zostały dachy i okna, a na ulicach i parkingach zalegały fragmenty konstrukcji, gałęzie oraz elementy reklamowe.

Tornado uderzyło także w popularne centrum handlowo-rozrywkowe The Rim. Uszkodzona została zewnętrzna część kina Santikos Palladium, przed którym pojawiły się fragmenty elewacji i inne szczątki niesione przez wiatr. Kino czasowo zamknięto, ale jego właściciele zapowiedzieli ponowne otwarcie po zabezpieczeniu obiektu.

Z powodu awarii zasilania zamknięto również park rozrywki Six Flags Fiesta Texas i park wodny Hurricane Harbor. Zarządca obiektu poinformował, że pracownikom nic się nie stało, a wstępna kontrola nie wykazała poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych.

„W szczytowym momencie około 18 tys. klientów pozostawało bez energii elektrycznej” – potwierdził pełniący obowiązki dyrektora generalnego CPS Energy Frank Almaraz. Dzięki pracy ekip energetycznych liczba odbiorców pozbawionych prądu spadła w ciągu kilku godzin do około 200.

CPS Energy zaapelowało do mieszkańców, aby nie zbliżali się do zerwanych przewodów, nie próbowali ich przesuwać i natychmiast zgłaszali każde takie zagrożenie. Operator ostrzegł, że nawet podczas awarii uszkodzona linia może pozostawać pod napięciem.

Mimo rozległych zniszczeń w San Antonio na chwilę obecną nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych. Lokalne władze rozpoczęły usuwanie drzew i szczątków, ocenę stanu uszkodzonych budynków oraz organizowanie pomocy dla mieszkańców, którzy nie mogą wrócić do swoich domów.

Jak podają eksperci, tornado było częścią rozległego układu burzowego, który przyniósł południowemu Teksasowi również gwałtowne opady i powodzie. W innych częściach regionu zarządzono ewakuacje, a służby prowadziły dziesiątki akcji ratunkowych. Narodowa Służba Pogodowa ostrzegała, że miejscami suma opadów może osiągnąć od 10 do nawet 20 cali, czyli około 25–50 centymetrów.

Meanwhile in San Antonio pic.twitter.com/G1YBhGskdC — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) July 15, 2026

Just now in San Antonio, TX pic.twitter.com/AN0HypFmwz — 🇺🇸🇺🇸hfmbears🇺🇸🇺🇸 (@Hfmbears) July 15, 2026