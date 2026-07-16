Zanim został Ojcem Narodu, był młodym żołnierzem walczącym o przetrwanie. Jeden błąd sprawia, że młody Waszyngton trafia w sam środek konfliktu, który odmieni bieg historii. W świecie kruchych sojuszy, narastających napięć i wojny ogarniającej pogranicze, jego honor, lojalność i odwaga zostają wystawione na najcięższą próbę. Stawiając czoła niebezpiecznym przeciwnikom, Waszyngton musi zmierzyć się nie tylko z wrogami, lecz także z własnymi słabościami i pytaniem o to, kim naprawdę chce się stać. To nieznana dotąd historia młodego Jerzego Waszyngtona – człowieka, który stał się legendą.

Jak podkreśla reżyser Jon Erwin: „Historia młodości Waszyngtona od dawna czekała, by ją opowiedzieć. Próby, którym musiał stawić czoła, ukształtowały człowieka, który później poprowadził swój naród, a mimo to ten rozdział jego życia wciąż pozostaje mało znany. Możliwość przeniesienia tej poruszającej historii na ekran z udziałem tak znakomitej obsady to spełnienie marzeń.”

Film zgromadził znakomitą międzynarodową obsadę. Obok młodego Williama Franklyna-Millera, który wciela się w Jerzego Waszyngtona, na ekranie pojawiają się laureat Oscara - Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer oraz Mary-Louise Parker.